Aasta parim jalgpallur juba teada?

Prantsusmaa meedia andmetel on see heitlus juba lõppenud ning oma kuuenda autasu teenib Lionel Messi. Tavapäraselt külastatakse võitjat nädal enne autasu väljaselgitamist ning Prantsusmaa meedia külastas argentinlast Barcelonas.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp leidis, et karikas peaks rändama ikkagi tema keskkaitja kätte. «Kui anda autasu ajastu parimale mängijale, siis see kuulub Messile, aga minu arust valitakse läinud aasta parimat mängumeest, siis selleks on kahtlemata van Dijk,» ütles Liverpooli loots.