Blogi ja galerii: Kalev kaotas lõpuheitluses viimasel kohal paiknevale Minskile

Enne mängu: Vaatamata sellele, et Tsmoki pole Ühisliigas tänavu veel võidurõõmu maitsta saanud, on tegemist korraliku meeskonnaga. Nädal tagasi jäi Tsmoki võõrsil kõigest 73:77 alla Ühisliiga liidrile Himkile. Enne seda kaotati Krasnojarski Jenisseile kolme, Nur-Sultani Astanale kahe, Kaasani Uniksile nelja ja Nižni Novgorodile viie punktiga! Kalev/Cramo on neljas kodus peetud kohtumisest võitnud kolm. Nelja võiduga kaheksast paikneb Eesti meeskond VTB Ühisliigas viiendal positsioonil.