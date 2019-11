Kanada korvpallikoondis sai OM-valikturniiriks võimsa täienduse

Denver Nuggetsi põhitagamängija Jamal Murrayl on käsil karjääri parim hooaeg. Senise 16 mänguga on 22-aastane kanadalane kirja saanud 18,8 punkti, 4,6 lauapalli ja 4,8 resultatiivset söötu. Tema võistkond hoiab tugevas läänekonverentsis 13 võidu ja 3 kaotusega teist kohta.

Jamal Murray tegi otsuse teatavaks juba niivõrd vara, et julgustada ka teisi temaga liituma. «Ma tunnen, et mul on liidriroll kanda ning tahtsin öelda kõigile, et ma olen valmis meie riiki aitama ning olümpiapileti eest võitlema,» lõpetas Kanada kossuäss.