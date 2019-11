Avo Keel kommenteeris Pärnu hetkeseisu: siit s***maks minna on väga raske

«Oleme viimasel ajal neid jutte hästi palju rääkinud. Tänane jutt oli väga selge... Milline peaks olema olek, kui pudistame esimese seitsme-kaheksa punkti jooksul kaks või kolm lihtsat palli... See annab mängule tonaalsuse. Me ei ole sel aastal selline meeskond, kes saab endale sellist luksust lubada,» polnud Keel rahul.

Ta jätkas: «See, mis hakkas juhtuma teise geimi poole pealt, rääkimata kolmandast ja neljandast geimist… Mis ma siin targutan, mina neid mehi treenin ju, aga kui kooli tõttu käiakse korra päevas trennis... Meil pole ühtegi talenti, kes haigutab, vaatab palli peale ja oskab mängida. Kõik on puutenäljas mehed, neil on sada korda rohkem puuteid vaja. Okei, süsteemid ei võimalda, aga ma pole ka erilist initsiatiivi kohanud.»

Credit24 meistriliigas asub Pärnu 15 punktiga viiendal kohal. Eespool on Saaremaa (22 punkti), Jekabpils (22), Tartu Bigbank (20) ja Tallinna Selver (17). Seis saab minna ainult paremaks? «Siit s***maks minna on väga raske. Püüame tööd teha, aga praeguse seisuga peame koha üle õnnelikud olema. Neljandast kohast ei ole väga palju maas, aga esimesed kolm on kaugele libisenud. Püüame seda seisu hoida, sest ilusate aegadeni, mis olid alates selle aasta jaanuarist, on rõve maa minna.»