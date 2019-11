Lõpuks ometi: Täht pääses Perugia algkoosseisu, meeskond võitis

Itaalia meistriliigas asub Perugia kümnest mängust kogutud 22 punktiga teisel kohal. Täiseduga jätkaval Civitanova Lubel on koguni 29 punkti. Nii Modenal kui ka Trentinol on 21 punkti, kuid neil on Perugiaga võrreldes vastavalt kaks ja üks mängu varuks.