Norra ime Erling Haaland jätkas vapustavat väravaseeriat

Ta sekkus Salzburgi mängus Genkiga vahetusest ning esmalt andis Hee-Chan Hwangile väravasöödu ja seejärel vormistas 87. minutil lõppseisuks 4:1. Ta on viie mänguga löönud nüüd kaheksa väravat.

Peale Haalandi on karjääri viies esimeses Meistrite liiga mängus suutnud skoorida veel vaid Alessandro del Piero ja Diego Costa.

Kui Haaland sahistab viimases mängus ka Liverpooli võrku, kordab ta Cristiano Ronaldo rekordit - too on skoorinud kõigis alagrupimängudes.

Twitteris räägitakse pärast eilset õhtut kõige enam sellest, et Haaland on Meistrite liigas löönud viie mänguga sama palju väravaid kui Eden Hazard 49-ga.

Austria liigas on Haaland löönud 19 mänguga 27 väravat ja jääb vaid üle arvata, milline suurklubi suvel tema eest peetava ralli võidab.

Haaland tunnistas hiljuti kodumaa ajalehele Dagbladet, et magab viie palli seltsis: «Vaatan neid iga päev, nii on kõige parem väravaid lüüa. Pallid on mu sõbrannad.»