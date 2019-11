Mäkinen Märtini kriitikast: säärane mudaloopimine pole iial kuulunud meie käitumismudelisse

Valitseva maailmameistri Tänaku siirdumine Toyotast Hyundaisse kütab jätkuvalt kirgi. Tänaku mänedžer Märtin oli mõne päeva eest öelnud Eesti Päevalehele, et õige aeg tegutsemiseks oli augustis-septembris, mil teemad laual olid.

Mäkinen märkis Soome rahvusringhäälingule Yle antud intervjuus vastuseks, et ei oska arvata, mis tingis Märtini niisugused väljaütlemised.

«Ma ei tundnud tema jutus ennast ära. Ma ei taha tegelikult sellest eriti rääkida. Oleme kogu aeg suhelnud heas toonis. Säärane mudaloopimine ei ole iial kuulunud meie käitumismudelisse. Ma ei ole niisugusel kujul draamategemist rallis varem kohanud,» võib kokku võtta Mäkineni kommentaari Märtini kriitika kohta.

Milline on ametlik tõde, miks Tänak lahkus Toyotast?

«Ma ei tea. See toimus arvatavasti paljude asjaolude koosmõjul. Loomulikult tahab Ott jätkuvalt areneda ja näha uusi asju. Samamoodi lahkus ta kaks aastat tagasi Fordist. Ma ei oska täpselt öelda.»

Märtin kritiseeris Toyotas valitsevat atmosfääri. Kas tekkis mingeid kultuurilisi arusaamatusi?

«Ma ei saa sellest õieti aru. Vähemalt ma ei tajunud, et see olnuks nii oluline. Võistluste ajal on surve tõepoolest tugev. Sõitja keskendub sajaprotsendiliselt ja tahab võita. Vahel tahab ta midagi muuta, kuid keegi teine ei pruugi sama ideega kohe kaasa minna. Teatud väikesed asjad võivad sädeme tekitada. Kuid see on normaalne ja käib motospordiga kaasas.»

* * *

Yle küsib, milline oli kogu loos R5-klassi auto projekti osa. R5 osaleb madalamates võistlusklassides ja rahvuslikel võistlustel. Yle Spordi ajakirjanik Riku Tahko arvab, et see projekt mängis läbirääkimistel võtmerolli.

Tahko märkis, et Märtin tahtis oma tiimile MM Motorsport saada Toyota R5-autode arendamise õiguse. «See on tõeliselt suur äri. Pilootide lepingud on selle kõrval vaid piisake ookeanis,» märkis Tahko.

«R5-auto keskmine hind on 250 000 eurot. Škoda on praeguseks müünud rohkem kui 300 R5-klassi autot, Ford rohkem kui 200. Kõik teavad, kui suur äri see on. Volkswageni R5-autodele on rohkem kui aasta pikkune järjekord, need autod on olemas ka Peugeot'l ja Citroënil,» lisas ta.

Toyota on maailma suurim autotootja ja tema WRC masin on praegu kiireim. Firma R5-klassi autod kujutaksid endast väga huvitavat toodet. Tänak omandas kevadel osaluse MM Motorspordis. Tahko usub, et R5 projekt oli olulisel kohal ka Märtini ja Hyundai vahel peetud läbirääkimistel.

«Ilmselt näeme lähitulevikus MM Motorspordi ja Hyundai koostööd. Hyundai arendab uut R5-autot ja usun, et sellesse on kaasatud MM Motorsport,» ütles Tahko.

«Tommi ja Märtini koostöö algaski omal ajal R5 projektist. Aastaid Toyota arenguprogrammi kuulunud Fordi R5-auto Takamoto Katsuta juhtimisel oli MM Motorspordi hallata. Samasse programmi kuulus Hiroki Arai. Olen üsna kindel, et Tänaku ülemineku taustaks on see suur R5-äri.»

Toyota R5-autode projekt on töös olnud juba pikka aega. Selle auto loomise plaanidest teatas Mäkinen aprillis Iltalehtile antud intervjuus. Kuid otsustavat edasiliikumist pole toimunud.

«Oleme teinud turu-uuringuid ja muid ettevalmistusi. Meil pole projekti käimalükkamiseks veel konkreetseid lahendusi, lõplik otsus tuleb Jaapanist,» vastas Mäkinen Yle-le R5 teemat kommenteerides.

«Lähitulevikus me R5 veel ei näe. Kui see tuleb, läheb mõni aasta aega.»