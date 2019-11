PSG president soovib peatreeneri vahetust

PSG president leidis, et Diego Simeone võib olla mees, kes tooks neile ihaldatud Meistrite liiga trofee. Praegune Madridi Athletico loots on võitnud Hispaanias kõik, mis võimalik ning samuti on pea kohale tõstetud ka Euroopa liiga karikas. Kahel korral on jõutud ka Meistrite liiga finaali, kus mõlemil korral alistuti linnarivaal Realile.