Iluuisutamise valitseja kiikab treeneri otsingutel Venemaa poole

«Kui ma alustasin uisutamisega, siis minu kolmas kava kandis nime «Armastusega Venemaalt»,» rääkis Jaapani iluuisutaja. «Minu mentor treenis Venemaal ning tõi õpitu kaasa Jaapanisse, millest ka mina palju osa sain. Mulle meeldib väga Venemaa uisutamise stiil ja see, kuidas nad raske tööga edu saavutavad,» selgitas Hanyu.

Hiljuti teatas Hanyu, et plaanib oma kavasse tuua neljakordse axeli. Elemendi, mida pole puhtalt ükski sportlane veel teinud. Ainus, kes seda proovinud, on venelane Artur Dimitriev, kes kahjuks ei suutnud maanduda. See panigi Hanyud mõtlema, et ehk aitab venelasest treener tal järgmise sammu teha. «Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda enam soovin Venemaa treeneri käe all harjutada,» lõpetas Hanyu sõnavõtu Jaapani meediale.