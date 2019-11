Kinnitatud: Tšiili ralli jääb rahutuste tõttu järgmisel hooajal ära!

Rallikorraldajad on FIAle ehk Rahvusvahelisele Autoliidule teada andnud, et nad jätavad tuleva aasta MM-etapi ära. «Õnneks FIA mõistis meie otsust ja lasi nii lühikese etteteatamisega ralli ära jätta,» rääkis esindaja Filipe Horta.

Suurimaks põhjuseks on, et ralliga samal ajal toimub ka üleriigiline rahvahääletus, mis toob tänavatele väga palju protestijaid. «Õhkkond pole piisavalt turvaline, et MM-etapi korraldada,» selgitas Horta.