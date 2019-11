Sõimerühmaga mänginud United sai Euroopa liigas kibeda kaotuse

Nii mõnedki vutisõbrad said imestunult silmi pühkida juba enne matši algust, sest Unitedi koosseisu moodustasid verinoored jalgpallurid, kelle keskmine vanus oli 20 aastat ning 221 päeva. Lisaks on üheksa poisi puhul tegemist Punaste Kuradite akadeemia kasvandikega.

Selleks, et alagrupimäng kasahhide pealinnas tavalise klassireisina ei tunduks, kaasas peatreener Ole Gunnar Solskjaer enda plaanidesse ka paar kogenumat mängijat (Mason Greenwood, Jesse Lingard, Luke Shaw).

Seda, kas kaotus tulenes Norra lootsi ootamatust koosseisust, jääb iga lugeja enda otsustada, kuid peab tõdema, et noored said enda tööga soliidselt hakkama. 10. minutil viis Lingard Manchesteri punase leeri juhtima ning 1:0 eduseisult mindi ka poolajapausile. Järgmises vaatuses suutis Astana poolelt Dmitri Shomko viigistada ja 62. minutil juhtus see, mida keegi poleks tahtnud näha - 2000. aastal sündinud Di'shon Bernardi kontole märgiti õnnetu omavärav.