Rally Estonia suur võimalus? Tšiili etapi asendusena nähtud Kataloonia ralli MM-kalendrisse ei lisandu

Tšiilis on riigi olukord ebastabiilne ning aprillis, kui ralli toimuma peaks, on toimumas rahvahääletus. See toob tänavatele palju protesteerijaid mis tähendab seda, et üritust ei ole võimalik turvaliselt korraldada.

Aman Barfull on RACC-i klubi pealik, mis on juba aastaid korraldanud Hispaanias toimuvat autoralli MM-sarja etappi. Barfull kinnitas Hispaania väljaandele AS, et tuleval hooajal siiski Tšiili MM-ralli asemel Kataloonias etappi ei korraldata.

Kataloonia MM-etapi korraldajad soovisid küll uueks hooajaks kalendrisse kohta, kuid plaanis oli muuta ralli täielikult asfaldil sõidetavaks MM-ralliks. Uue hooaja kalendrisse aga Hispaania sisse ei mahtunud ning nüüd tekkinud võimalust ära ei kasutata.

«See on põhimõtteliselt võimatu. Meil ei ole võimalik kogu üritust korraldada nii lühikese aja jooksul. Meie sponsorid on oma rahad juba mujale paigutanud, meil pole võimalik vajalikku raha kokku saada,» rääkis Barfull.

«Samas on MM-sarja meeskonnad tegelikult isegi rahul, kui kalendris on üks etapp vähem, sest see aitab kulusid kokku hoida. Keenias toimuva Safari ralli, Japani ralli ja Uus-Meremaa ralli lisandumisega kulub varasemast selgelt rohkem ka raha,» lausus Barfull.

Kui aga WRC-sarja korraldajad leiavad, et MM-sarjas peab uuel hooajal siiski kalendris olema 14 etappi, võib Rally Estonial avaneda imeline võimalus. Ajaliselt on Rally Estonia praegune kuupäev keerulisel ajal, sest nädal varem sõidetakse Safari ralli ning nädal hiljem Soome MM-ralli.