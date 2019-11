Endine ralliäss Markku Alen: Jari-Matti Latvala olukord on hapu

«Jari-Matti Latvala on pahas seisus, sest sõitjaid on palju ja ta pole just noorema generatsiooni esindaja,» arvas Alen.

«Usun, et Latvala saab rajale nii Soome kui Rootsi rallil, kuid see on ka kõik. Seal peab Latvala endast viimase välja pigistama, sest võidud on need, mis loevad. See omakorda võib talle peale panna lisapingeid. Olukord pole kiita,» rääkis endine rallisõitja.