Eesti suusaliidu juhatuse liige: Andrus Veerpalu vastu olid kindlad tõendid

«Ju siis need uurimistoimingud, mis siin Eestiski läbi viidi viitasid ilmselgelt sellele, et ka Veerpalu peab olema karistatavate hulgas ja nii see karistus määrati,» rääkis suuslaliidu juhatuse liige.

«On tavapärane, et dopinguga vahele jäänud sportlaste treenerite ja muu personali tegevus vaadatakse kriitilise pilguga läbi. Pigem on positiivne see, teised Eesti treenerid sellega seotud ei ole. Ei usu, et mingeid halbu üllatusi Eesti suusatamisele nüüd veel Seefeldiga seoses peaks tulema. See, mis puudutab võimalikku Austria kohtukaasust ja sellega eestlastele määratavaid võimalikke karistusi, seda ei oska ma hinnata,» lisas Laane.