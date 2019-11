Marko Kilp: eelsõidu teine pool süstis veerandfinaaliks enesekindlust, aga lõpus kahjuks kangestusin

«Kui eelsõit lahti võtta, siis poolel distantsil olin alles 25. kohal. Lõpuks üheksas. Ei ütleks, et plaan oli aeglaselt alustada. Pigem võlgnen suured tänud määrdemeistritele, kes väga head suusad tegid, rääkis viimastel olümpiamängude sprindis 18. koha teeninud eestlane.

Kilbi sõnul lootis ta veerandfinaalist kiiret sõitu, et ajaga edasipääsu püüda. «Sain veerandfinaali valida kolmandana ja otsustasin neljanda veerandfinaali kasuks. Soomlane Iivo Niskanen pani end sinna sõitu ja valisin tema järgi. Lootsin, et ehk läheb ta vedama ja nii õnnestub mul kiire sõidu tõttu ajaga edasi pääseda. Kahjuks see plaan ei realiseerunud.»

Kuna sprindimaailma kõlavamad nimed panid ennast stardinimekirjas esimesse kahte sõitu, oli eestlasel hea võimaluse poolfinaali ka kohaga edeneda. «Eelsõidu teine pool süstis mulle veerandfinaaliks head enesekindlust. Uskusin, et jõuan lõputõusu ja -sirget kõvasti sõita, aga kahjuks natuke ikkagi kangestusin. Võtsin julgelt oma raja ja lootsin lõputõusul kiirendada, aga paraku ei suutnud konkurentide käigumuutusega kaasa minna. Kõik olid tegelikult võidetavad vastased. Aga 17. koht on hooajale täitsa okei algus,» analüüsis Eesti esisprinter.

Kilp on oma karjääris poolfinaali jõudnud korra, 2017. aastal Rukal. Ruka ongi eestlasele kujunenud edukaimaks võistluskohaks. 2016. aastal lõpetas ta võistluse 13. kohaga, näidates eelsõidus koguni kolmandat aega. «Ei oska öelda, miks just Rukal head sõidud tulevad. Pigem ütleks, et tänavu on hooaja ettevalmistus hästi kulgenud ja seepärast tuli korralik sõit,» analüüsis eestlane.

Homme on kavas 15km eraldistardist klassikasõit, mllest eestlane ka osa võtab. «Loodan, et mu füüsiline võimekus on distantsil paranenud. Aga sellele küsimusele näeme vastust juba homme. Ei tahaks mingit kohalist eesmärki panna, hindan võistlust FIS punkti järgi, avaldas Kilp.

Soomes hõivasid poodiumi kõrgeimad astmed norralased. Naistest võitis avavõistluse Maiken Caspersen Falla, rootslanna Joanna Sundlingi ja ameeriklanna Sadie Björnseni ees. Meestest oli parim Johannes Høsflot Klæbo, kes edestas koguni 4,2 sekundiga teisena lõpetanud koondisekaaslast Paal Golbergi. Kolmanda koha teenis prantslane Richard Jouve. Kilbi sõnul tõestas võidumees taas, et on hetkel sprindis teises puust. «Kuskil ta ütles, et ta on justkui uuesti sündinud. Seda oli näha. Väga kindlad võidud nii eelsõidus kui finaalis. Eks ta tahab jälle selle kristallgloobuse koju viia. Hooaja hakul on ta igatahes jälle väga kõva,» lõpetas Kilp.