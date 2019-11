Eesti Jahtklubide Liit valis aasta parimad

Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein sõnas hooaega kokku võttes: «Ehkki ka sel aastal Eesti purjetajad saavutasid suurepäraseid tulemusi pea kõikides purjetamise distsipliinides, võib aastat 2019 nimetada eeskätt avamerepurjetamise aastaks. Eestisse tulid ORC maailmameistritiitel ja Euroopa meistrivõistluste kolmikvõit. Väga eriliseks sündmuseks on kahtlemata Uku Randmaa poolt saavutatud pronksmedal ümbermaailma soolopurjetamise võistluselt Golden Globe Race. Avamerepurjetamise tipud on esile kerkinud tänu suurepärasele ja laiapõhjalisele tööle noortega meie jahtklubides ja purjespordikoolides. Noori tuleb jätkuvalt purjetamise juurde ja noorteregattidest osavõtt kasvab. See ju ongi Eesti purjespordi arengumootoriks.»