Pühajärve kiirmaleturniiri juhib Valgevene suurmeister

Valgevenelane on teeninud 25 punkti 27st. Ainult poole punktiga jääb liidrist maha suurmeister Nikita Meškovs Lätist. Eestlastest on parimal kohal suurmeister Kaido Külaots, kes jagab kolmandat kohta koos malelegendi Artur Jussupoviga Saksamaalt. Mõlemad mehed on kogunud 21 punkti.