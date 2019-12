Mercedese F1 meeskonna pealik: elektrivormelite sari on nagu «Super Mario» kardimäng

«Kui me räägime võidusõidust, siis Formula E on vormel 1 sarjas vägagi erinev. Minu jaoks on see nagu Super Mario kardimäng, aga lihtsalt päris sõitjatega. Vaatamata sellele on vägagi mõistlik anda ka sellele sarjale võimalus,» rääkis Wolff.