Keel pärast kaotust Saaremaale: loodan, et mängijad hakkavad tajuma, mida spordi tegemine tähendab

«Ega mäng on ju treeningu tulemus. Täna olid meil nurgaründajad väga kesised ja ühekülgsed, kõik pallid mis maha saime põrkasid kas blokist auti või kogemata Saaremaa meeste käte vahelt läbi. Kui nurgarünnakut pole, siis mängu ei võida,» väljendas Keel pettumust.

«Kõik ju nägime, võtame meie bloki tegutsemise - Toni Tammiksaare jaoks oli Saaremaa sidemängija selgelt üle jõu käiv. Ühe bloki täna saime ja selle ka pool õnnega. Nii hetkel on,» lausus Keel.

«Treeningul teeme harjutusi sellepärast, et treener käsib. Tegemata jääb analüüs, kui mõttega kaasas ei ole, siis selliseid koatatud mänge tuleb meil palju. Loomulikult on hooaeg pikk, aga sa loodad, et suur enamus hakkab tajuma mida spordi tegemine tähendab, hetkel veel kõik ei taju,» rääkis Keel.

«Meie treenerite suhtumine on muutunud, kõike ei saa heaga vähemalt selles meeskonnas, peab minema ilgelt vastikuks treeneriks, mida ma tegelikult ei tahaks,» lausus Keel lõpetuseks.

Saaremaa võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali jäi hoolealustega rahule: «Küsimus oli eelkõige selles, et millised mehed Pärnu platsile saadab. Meil õnnestus täna hästi. Kolmandas geimis olime tagaajaja rollis, aga tulime sellest seisust välja, meeskonnal on iseloomu küll.»

«Meil on kolm liigamängu enne euromängu, proovime oma asjad selgeks saada ja nüansid paremaks saada. Me oleme siin nüüd võimalikult head vastuvõtu-rünnaku paarid tekitanud. Markus Uuskari on hästi hakkama saanud, igal mängijal on oma roll, kõik peavad olema kasulikud meeskonnale. Ideaalne on hetkeseisu kohta palju öelda, aga hästi on, keegi järgi ei anna,» rääkis Tali.