Kuulujutt vastab tõele? Hamilton võib ühineda Ferrari meeskonnaga

«Ma armastan Mercedese meeskonda, see ei saa olema kiire ega lihtne otsus, kui ma peaksin meeskonda vahetama. Ma pean rahulikult maha istuma ning mõtlema, mida ma soovin oma karjääri viimases faasis teha,» rääkis Hamilton. Valitseval maailmameistril on Mercedesega kehtiv leping 2020. hooaja lõpuni.

Hamilton keeldus kinnitamast fakti, et ta on sel aastal kahel korral käinud kohtumas Ferrari esimehe John Elkanniga: «Ma ei saa suletud uste taga toimunud asju kommenteerida. See kellega ma kohtun ja mida räägin ei ole avalik informatsioon.»