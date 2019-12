Hääleta ⟩ Algas «Aasta sportlane 2019» rahvahääletus

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa hinnangul on lõppev spordiaasta olnud erakordne ning ajalukku on jäetud uued suured jäljed. «Meie sportlased on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt tänavu võitnud 159 medalit 32 erinevalt spordialalt. Iga medalivõidu taga on sportlase, tema treeneri ja tugimeeskonna pikk ja pühendunud töö. Usun, et konkurents Aasta sportlase tiitlile kujuneb pingeliseks ja kindlaid võitjaid ette ennustada on keeruline. Rahvahääletus lisab hääletusse palju põnevust, sest tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud. Kutsun kõiki «Aasta sportlane 2019» valimisel kaasa lööma, sest iga toetushääl on lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel äärmiselt oluline!»