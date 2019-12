Heino Enden: Škele mängulõpu kolmene oli laisa mehe lahendus ja täiesti vale vise

«Statistilised näitajad olid suhtelised võrdsed. Üllatav, et vastased olid lõpus vabavisetel kindlad. Peatreener Štelmahersi taktika lõpus vigu teha oli õige, sest vastased viskasid eelnevalt vabaviskeid kehvalt, 55-65 protsendiga. Aga vastaste taktika lõpus oli selgelt Kalevil kolmeseid mitte lasta ja ka see toimis. Vastaste mängujuht võttis mängu lõpus selgelt mängu enda peale, näha oli et ta oli nende liider. Võimalus oli mõlemal võistkonnal, aga vastased mängisid lõpu natuke kindlamalt», rääkis Enden pärast mängu.