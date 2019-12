Rallisõitja Poom teeb karjääris sammu edasi ja võistleb uuel hooajal nelikveolise R5 autoga

Roland Poom: «2020. hooaja plaanid on igaljuhul põnevad. Saaremaa rallil saime esimest korda R5 autot proovida ja sellest ajast on olnud eesmärgiks uuel hooajal sõita nelikveolise autoga. Eks lihtsam otsus oleks olnud JWRC sarjas sõita, aga tundsin, et on vaja edasi liikuda. Tuleval hooajal ei ole plaan end siduda mõne konkreetse sarjaga, vaid pigem sõita seal, kus on konkurentsi. Seetõttu ei ole täna ka kindlat hooaja kalendrit välja käia. Kindlasti saab see olema väga suur väljakutse, mitte ainult sõidu osas, aga samuti ka eelarve ja ettevalmistuse osas. Tööd sellega on vaja teha, aga olen enda otsuses kindel.»