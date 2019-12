Eesti sulgpallurid püsivad jätkuvalt olümpiakursil

Naisüksikmängus on Kristin Kuubal koos 21 250 (29. koht) punkti. Viimasena pääseks hetkel olümpiale 16 290 (31. koht) punkti kogunud hollandlanna Soraya de Visch Eijbergen. Meesüksikmängus on Raul Must 18 370 punktiga jätkuvalt 31. kohal. Viimase olümpiapileti saaks ungarlane Gergely Krausz 14 570 punktiga.