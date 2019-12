Eesti Olümpiakomitee 2020. aasta eelarveks kinnitati rekordilised 14,4 miljonit eurot

EOK peasekretär Siim Sukles märkis, et tippspordi arendamine on järgmise aasta eelarve üks märksõnu. „EOK on end riigile tõestanud usaldusväärse partnerina ning meie roll Eesti spordi juhtimisel on seeläbi üha tõusnud. Enamik EOK eelarvest läheb edasi tippspordi ja spordialaliitude toetuseks. Riigilt järgmiseks aastaks Team Estonia jaoks lisandunud 2 miljonit eurot on järjekordne märgiline samm – olümpia-aastal panustame tippsporti, olümpiaettevalmistusse ja tugiteenustesse rekordiliselt ligi 7 miljonit eurot,« rääkis Sukles.

Suurim osa EOK 2020. aasta eelarvest moodustab 6,9 miljoni euro ulatuses olümpiaettevalmistus ja saavutussport, lisaks läheb noorteprojektidele 255 000 eurot ning haridus- ja teadusprojektidele 370 000 eurot. Toetus spordiorganisatsioonidele moodustab üle 5,5 miljoni euro.

Samuti andis EOK esindajate kogu täitevkomiteele volituse kinnitada 2020 Tokyo suveolümpiamängudele sõitva koondise koosseis.

EOK spordidirektor ja Eesti delegatsiooni juht Martti Raju märkis, et olümpiakvalifikatsioon on täies hoos. „Praeguseks on Eesti sportlastel Tokyosse kindlustatud 11 kohta, kuid aega normi täitmiseks on veel seitse kuud. Prognoosin, et Eesti olümpiakoondis Tokyos saab olema suurusjärgus 40 sportlast,» ütles Raju.

Hetkeseisuga Eestile kuuluvad 11 olümpiapiletit jagunevad viie spordiala vahel. Kergejõustikus on normitäitjaid kolm: kümnevõistluses Maicel Uibo ja Johannes Erm ning odaviskes Magnus Kirt. Maadluses on Eestile olümpiakoha taganud meeste kreeka-rooma maadluses (-130kg) Heiki Nabi ning naistemaadluses (-76kg) Epp Mäe, purjetamises RS:X purjelaual Ingrid Puusta ja Laser Standardil Karl-Martin Rammo. Meeste jalgratta maanteesõidus on tagatud kaks kohta nii grupi- kui ka eraldistardis. Lisaks oodatakse olümpiale Eestist üht nais- ja üht meesujujat.