Tartu Bigbank ja Saaremaa testivad koduliigas valmisolekut eurosarjaks ja karikavõistlusteks

Nädala esimesed kohtumised peetakse juba kolmapäeval, kui Tallinnas lähevad kell 19.00 vastamisi TalTech ja Bigbank Tartu ning Kuressaares samal ajal Saaremaa Võrkpalliklubi ja OC Limbaži/MSG. Ülejäänud mängud peetakse laupäeval ja pühapäeval.

Liidrina läheb nädalale vastu Bigbank Tartu meeskond (11 mänguga 26 punkti), lähimad jälitajad on Saaremaa VK (10 mänguga 25 punkti) ja Jekabpilsi Luši (11 mänguga 25 punkti). Neljas on Selver Tallinn, kes on kümne mänguga kogunud 17 punkti ja viies Pärnu Võrkpalliklubi 15 punktiga (11 mängu). TalTech asub kuuendal kohal, mänge on neil peetud kümme ja punkte 12.

Tabeli tipus paiknevate Bigbank Tartu ja Saaremaa VK jaoks on selle nädala kohtumised ühtlasi ettevalmistuseks eurosarjamängudeks ja karikavõistluste poolfinaalideks. Nädala esimeses mängus kohtub Saaremaa VK kolmapäeval kell 19.00 kodusaalis Limbažiga. Tabeli teine meeskond on tabeli viimast sel hooajal korra võitnud, kui oktoobris sai Saaremaa kirja 3:2 võidu. Pühapäeval kell 17.00 kohtutakse lähikonkurendi Jekabpilsi Lušiga, kellele esimeses ringis kaotati 2:3.

Saaremaa peatreener Urmas Tali tõdes, et tabeliseisu hakkab ta tõsisemalt vaatama kolmanda ringi ajal. «Hetkel alles teise ringi mängud käsil ja pole veel hõisata midagi. Kolmas ring on juba määravam, siis saab seisu üle rohkem rõõmustada,» ütles Tali.

«Eesootavad mängud Limbaži ja Jekabpilsiga on mõlemad viimaseks prooviks enne uuel nädalal algavaid eurosarja kohtumisi. Seega proovin kõiki mängitada ja üritame need ka positiivse tulemusega lõpetada,» lisas Tali. Saaremaa peab oma CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängu Kuressaares 11. detsembril kell 19.00, vastaseks Iisraeli klubi Hapoel Yoav Kfar Saba.

Liiga liider Bigbank Tartu peab sel nädalal ühe mängu, kui kolmapäeval kell 19.00 kohtutakse võõrsil TalTechiga, kellest esimeses ringis oldi paremad tulemusega 3:2. Sama paar selgitab ka Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis teise finalisti.

Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets ütles, et tabeliseisu ei tohi üle tähtsustada. «See on kõigest hetkeseis, mis võib iga päev muutuda. Minu jaoks on tähtis lõpptulemus. Liidrikoht on selline, et korra naeratad ja siis tuleb edasi minna,» sõnas Ojamets.

Mängu TalTechiga peab Ojamets suuresti karika poolfinaalide eelvaatuseks. «Homne mäng on pigem selline luuremäng mõlemale, kes millise koosseisuga platsile tuleb. Karika poolfinaal on kindlasti väga suure tähtsusega mõlemale meeskonnale,» ütleb ta.

«TalTechi meeskond on raske vastane, enam ei saa nende kohta öelda noortemeeskond, sest Janis Sirelpuu ja Joonas Popmani lisandumine on kõvasti kogemusi juurde andnud. Eks nende madala laega mängusaali tõttu tuleb oma mängus teatud korrektuure teha, aga kui tahad võita, siis pole vahet, millised need tingimused on,» lisas peatreener.

Credit24 Meistriliiga mängud 4.-8. detsembril:

4.12 kell 19.00 (Kuressaare spordihoone) Saaremaa VK - OC Limbaži/MSG

4.12 kell 19.00 (TalTechi spordihoone) TalTech - Bigbank Tartu

7.12 kell 17.00 (Kuressaare spordihoone) Saaremaa VK - SK Jēkabpils Lūši

7.12 kell 19.00 (Jelgava spordihoone) VK BIOLARS/Jelgava - Pärnu VK

7.12 kell 19.00 (Riia 49. kool) RTU/Robežsardze - Selver Tallinn

8.12 kell 15.00 (Riia 49. kool) RTU/Robežsardze - Pärnu VK