Manchester Unitedi peatreener Solskjaer: ma ei ole oma töökoha pärast mures

Manchester Unitedi hooaja algus on olnud taas klubi fännidele ning juhtkonnale pettumust pakkuv, sest 14 kohtumisega on kogutud vaid 18 punkti, mis on klubi jaoks halvim hooaja algus viimase 31 aasta jooksul.

«Meie suurim mure on see, et me ei suuda kohtumisi võita, meil on liiga palju viike. Palju viigiga lõppenud mänge olid väga võidetavad. Jalgpall on tulemustel põhinev spordiala, ma pole praeguse seisu üle õnnelik ja tean, et meil tuleb paremini mängima hakata,» kinnitas Solskjaer.