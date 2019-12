Euroopa lühiraja meistrivõistlustel stardib neli eestlast

«Ettevalmistus EMiks on sujunud plaanipäraselt. Olen valmis endast parimat andma ja ootan huviga, et näha, mis vorm hetkel on,» rääkis Kregor Zirk, lisades: «esmased emotsioonid sombusest Šotimaast on pigem tagasihoidlikud. Õnneks võistlesin siin ka poolteist aastat tagasi Euroopa pikaraja meistrivõistlustel, nii et linn ja ujula on minu jaoks tuttavad. Mulle on alati lühirajal meeldinud võistelda ja tore on jälle Eesti koondist esindada.»