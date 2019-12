Vaatamata MM-sarjast taandumisele võivad Citroeni WRC masinad uuel aastal võistlustules olla

Citroeni rallimeeskond on kinnitanud, et nemad uuel hooajal kuskil starti ei tule, jätkatakse vaid WRC2 sarja kuuluva R5 masina arendamist erasõitjatele. Samas kinnitati, et erasõitjad võivad tulla starti ka nende WRC masinatega.

«Ainus võimalus autosid sõitmas näha on see, kui erakliendid need ära ostavad või rendivad. Praegu ei ole meil selle kohta mingisugust infot jagada. Kõik on võimalik, kaalume varianti oma autosid rentida või maha müüa,» kinnitas meeskonna pealik Pierre Budar Autospordile.