Eesti jalgpalli U19 ja U17 koondis mängivad valikturniire Iirimaal

Noortekoondis sihib kohta oma vanuseklassi 2021. aasta EM-finaalturniiril, mis leiab aset Rumeenias. Kokku loositi 52 meeskonda 13 valikgruppi. Igast alagrupist pääseb edasi kaks paremat, lisaks pääseb edasi ka parim kolmanda koha omanik. Eliitringis on neid juba ees ootamas parima asetuse saanud Portugal.

U17 koondis mängib järgmisel sügisel valikturniiri mängijatega, kes on sündinud 2004. aastal ja hiljem. Meeskond reisib loosi tahtel valikturniiriks samuti Iirimaale. Lisaks kodumeeskonnale on 21.-27. oktoobrini ees ootamas kohtumised Põhja-Iirimaa ja Slovakkiaga. Kokku loositi noortekoondised 13 alagruppi ning igast grupist pääseb Eliitringi kaks paremat ning lisaks neli paremat kolmanda koha omanikku. Eliitringis on koha kindlustanud Holland ja Hispaania. Finaalturniir toimub 2021. aastal Küprosel ning lisaks võõrustajatele pääseb turniirile veel 15 koondist.