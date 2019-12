Inglismaa kõrgliiga VAR täiustub? Wenger: praegune olukord paneb mind muretsema

Võrreles Meistrite liiga või teiste Euroopa tippliigadega, pole Inglismaa kõrgliigas kohtunikel väljaku ääres monitore, mille pealt VARi tehtud otsuseid üle vaadata. Siiani on monitoride mittekasutamise põhjuseks olnud pikad seisakud, mis monitore vaadates tekivad. Palju kahtlaseid otsuseid VARi poolt on siiski ka Inglismaa kõrgliiga monitoride peale mõtlema pannud.

«Kohtunikul on väljakuäärset monitori vaja selleks, et ta saaks näha, kas langetatud otsus on õige või mitte. Selle võimaluse mittekasutamine paneb mind muretsema. Kohtunikud väljakul on kogenud ning endas väga kindlad, aga see tuleks kasuks,» lausus Wenger.

Üldiselt on aga Wengeri arust VARi toomine Inglismaa kõrgliigasse hea otsus: «Ma tõesti usun, et tegelikult on VAR toimimas palju paremini kui inimesed arvavad. Ei tohi unustada, et see on alles esimene aasta kui uut süsteemi kasutatakse, kõik ei olegi perfektne, selleks läheb veel aega.»