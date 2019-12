Anthony Joshua: olen Ruizi jaoks liiga heas vormis

«Sellest tuleb maraton, mitte sprint ja võidan mina! Tähtis on matši käiku kontrollida. Tean kui hea ma olen. Minu elu on pühendatud poksile, seega minu võit ei saa olema kindlasti mingi üllatus. Hoian pea külma ja jalad maas. Tean milleks ma võimeline olen, tähtis on see 36 minuti jooksul realiseerida,» sõnas Joshua.