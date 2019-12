Cagliari edu peaarhitekt: meeskond töötab hästi, aga peame paremaks saama

«Meil on 28 punkti. Unistamine pole kindlasti halb asi, kuid samal ajal peame jalad maa peal hoidma, sest mängida on veel palju ja ees ootavad rasked mängud,» lausus Nainggolan esmaspäeval pärast dramaatilist võidumängu Sampdoria vastu, vahendab klubi kodulehekülg.

Ta lisas: «Klubi president on teinud suuri investeeringud, kuid meeskond, kes proovib teha sammu järgmisele tasemele, eksib aeg-ajalt. Tugevad on ka meie vastased, kellel on tasemel ja kogemustega mängijad. Meil on entusiasmi. Teeme fantastilist hooaega ja naudime seda.»