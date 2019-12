Venemaa tennisekaunitar on tipust kaugel, kuid valmistub hooajaks. Mis mõttega?

Skeptikud arvavad, et aeg oleks Šarapoval reketid kotti panna. Lõplikult. Milleks mängida iseenda ja pöidlahoidjate närvidel? Kuid ei. Hiljutisel pressikonverentsil Linzis teatas 14 aastat tagasi ka maailma esireket olnud Šarapova, et valmistub hoolega 2020. aastaks.

«Ma ei kiirusta karjääri lõpetamisega. Näen kõvasti vaeva, püüan olla terve, vältida vigastusi. Sel hooajal segas mind õlavigastus - selline on kord sportlase elu. Kuid mul on motivatsiooni saada paremaks mängijaks. Teekonnal saavutamaks ihaldatut ei takista mind miski. Tunnen, et mul on endale veel üht-teist tõestada,» sõnas Šarapova.