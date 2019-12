Roihud jätkavad 49er klassi maailmameistrivõistlustel hõbegrupis

«Oleme oma startide tehnikaga ja kiirusega rahul. Hea on märgata, et iga tuulega suudame sõita fliidi esiosas. Loodame, et järgmise kolme päeva jooksul suudame strateegilised otsused paremini teha ja tulemustes veel kõrgemale ronida,» sõnas roolimees Juuso Roihu.

«Olümpiakohta me siit Eestile kahjuks tuua ei suuda. Siin antakse neljale riigile OM-koht ja kõik need neli riiki on hetkel esikümnes. Sellele vaatamata võitleme edasi ja püüame teha oma elu parima võistluse,» lisas soodimees Henri Roihu.