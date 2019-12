Eesti kurlingunaiskond mängib rekordkõrge auhinnafondiga turniiril

Võistlusel «China Qinghai International Curling Elite» osalevad korraldajate poolt kutsutud võistkonnad ning eestlannade vastasteks on maailma paremik. Ühtlasi on tegemist suurima auhinnafondiga turniiriga, millel Eesti kurlingunaiskond on kunagi osalenud.

«Tegemist on meie noorte mängijate jaoks erakordse võimalusega. Turniiril on kohal maailma paremik ning niivõrd kõrgetasemeline võistlus annab meie mängijatele väga hea võistluskogemuse. Märkimisväärne on seegi, et võistluse korraldaja tasub kõik võistkonna kulud, sh ka lennud ja majutuse,» märkis Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.