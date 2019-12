Eestlased lähevad murdmaajooksu EMile heas konditsioonis viieliikmelise koosseisuga

Koondise juht Toomas Tarm rääkis võistluse eel, et Eesti sportlaste hetkeseis on hea. «Kõik jooksjad on terved ja heas konditsioonis. Eelmisel aastal EMil jooksnud Allase ja Hussari jaoks võiks eesmärgiks olla oma eelmise aasta kohti parandada. Sammukese on nad oma arengus kindlasti edasi teinud,» rääkis Tarm.