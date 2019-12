Inglise jalgpallur kaotas spordile panustades üüratu summa

28-aastane Crystal Palace'i ääreründaja tunnistas, et sattus aastate eest hasartmängusõltuvse küüsi. «Ma ei joo ja ma ei tarbi narkootikume. Arvan, et ma pole isegi üheski ööklubis käinud. Ometi kaotasin ma 55 000 eurot lihtsalt klikkides oma telefonis,» kirjutab Townsend veebilehel The Players' Tribune.