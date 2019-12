Esikolmikusse jõudnud prantslannad: meil olid väga head suusad

«Olen väga õnnelik. Neli päeva tagasi sattusin ma tõsise pinge alla. Mul puudus teadmine, kuidas hooaja ettevalmistus on läinud. Arvasin, et mul õnnestus eelmise hooaja õudused selja taha jätta, aga sprindi ebaõnnestumine tuletas need mulle taas meelde. Enne tänast sõitu olin ebakindel. Aga vaheajapunktides mõistsin, et liigun hästi ja suusad toimivad suurepäraselt,» rääkis 23-aastane prantslanna L'Équipe'ile