Ibrahimovic avaldas, kui palju pidi ta USAs laste jalgpallitrenni eest maksma

Ibrahimovic andis intervjuu Itaalia väljaandele GQ, kus rääkis USAs valitsevast mentaliteedist. «Esmalt mõtlevad nad rahale, seejärel kvaliteedile ning siis tulemustele. Ja tuleb mainida, et sport on USAs kallis, väga kallis,» sõnas Ibrahimovic.

«Mul on väga kahju, sest kõigil ei ole raha, et oma laste sportimise eest maksta. Sport peaks olema kõigi jaoks, sest sellel on ühendav jõud. Pele tuli meistriks nullist, ta harjutas kaltsupallidega. Jalgpall on maailma ilusaim sport,» lausus Ibrahimovic.