Poksitšempion Ruizi luksuslik eluviis pani isa moraali lugema

Anthony Joshua v Andy Ruiz II: Ruiz Snr on his son's new-found fame - and car habit https://t.co/aVa1Y7ScL8 pic.twitter.com/Lp4qkCDAaJ

«Ütlesin talle, et see on viimane auto, mille sa ostad. Kui tahad Rolls Royce’i osta, siis rendi see välja ja hakka sellega raha teenima. Rendiga on võimalik teenida 30 000 dollarit kuus,» rääkis isa Andres Ruiz.