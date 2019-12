Rain Veideman lahkub Rakverest ning siirdub välismaale

Saapamaa korvpallikultuur ja sealne mängutase on Haljalast sirgunud 28–aastasele viskavale tagamehele tuttav juba varasematest aegadest.

«Tuli okei variant ja võtsin selle vastu,» lausus Veideman Rakvere Tarva pressiteate vahendusel. «Väga palju hetkel meeskonna olukorrast ei tea, aga nii palju kui juttu on olnud, siis tabeliseis ei pidavat nende poolt vaadates olema ideaalne.»

Palluri sõnul oodatakse temalt ilmselt samasuguse rolli kandmist, nagu on olnud ka eelnevate välisklubide puhul.

Veideman lausus, et ta on väga tänulik Rakvere Tarva poolehoidjatele ja toetajatele. «Aitäh kõigile. Esimene poolaasta oli ülimalt vinge ja arvan, et keegi ei oodanud, et me nii palju võite saame. Teisest küljest vaadates ja meenutades oleks võinud seis veel roosilisem olla, kui kaks ühepunktilist kaotust maha arvestada,» rääkis ta.

Tänaõhtusel Eesti-Läti korvpalliliiga kohtumisel BK Ogre tiimiga Veideman Tarva vormi küll selga ei tõmba, kuid tuleb meeskonnale Kastani Arenale toeks. Piiri taha siirdub mängija uue nädala alguses.

«Soovime Rainile tuult tiibadesse. Nii mõnigi vanem mees on oma karjääri Tarva meeskonnas lõpetanud ja lõpetamas. Nii, et ootame teda igal juhul alati tagasi,» kõneles Tarva meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar.

Tema sõnul näitab asjaolu, et Veideman alustas Eesti-Läti korvpalliliigas debüteeriva Tarvaga koos hooaega, kogus siin mänguvormi ning tal avanes nüüd võimalus kõrgemal tasemel edasi lennata, kohalikele korvpallinoortele, et Rakvere Tarva meeskonnast on võimalik tulevikuski suurematesse klubidesse edasi liikuda.

«Pakkusime Rainile võimaluse ja väga tore oli, et ta otsustas üldse meie uuele klubile niimoodi toeks tulla. See kajastus kohe ka meie tulemustes. Meievaheline koostöö sujus hästi ja arvan, et ka mängija jäi siin veedetud ajaga rahule. Paraku see nii kord juba on, et me ei suuda välisklubide poolt pakutavate palganumbritega konkureerida,» rääkis Lippasaar.