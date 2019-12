Jaapani - Läti viskekontsert pani Washingtoni korvpallipubliku juubeldama

Philadelphia mängis noodist täiesti mööda, sest nende liidrid Joe Embiid ja Ben Simmons tegid kahe peale uskumatud 15 pallikaotust. Washingtonile oli see seitsmendaks võiduks 13 kaotuse kõrvale, Philadelphial on viisteist võitu ja seitse kaotust.

21-aastane Hachimura on aga esimene Tõusva Päikese Maa korvpallur, kes osutus NBA draftis valituks juba esimeses voorus. Jõulise mängustiiliga jaapanlane on alanud hooajal maailma korvpalli tippliigas üks silmapaistvamaid uustulnukaid. Ta on toonud kahekümnes senipeetud kohtumises keskmiselt 14,9 punkti, noppinud 5,7 lauapalli ning jaganud 1,6 korvini viinud söötu.