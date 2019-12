Kirelõõm maksab kätte - Ryan Giggs pole vennaga rääkinud juba kaheksa aastat

Ryan Giggsi vend Rhodri avaldas podcastis «Almost Famous» (Peaaegu kuulus), et pärast seda, kui vutituusast vennas jäi kaheksa aastat tagasi tema naise Natashaga voodirõõme maitsmisega vahele, pole ta ainsatki sõna Ryaniga vahetanud.

42-aastane Rhodri tunnistas, et tal on ka lihase emaga jutud lõppenud. «Ema proovis mind mõistvale suhtumisele üles kutsuda. Kuidas on see võimalik?»

«Mul ei ole 35 medalit, ma pole mänginud Manchester Unitedis 20 hooaega, mul pole suurt maja,» rääkis Giggsi-vendadest noorem.

«See oli kohutav kogemus,» meenutas Rhodri. «See juhtus ühel Manchester Unitedi peol. Helistasin Natashale, ta ei võtnud vastu. Aimasin juba, et ta on jalkameestega peol,» rääkis Rhodri.

«Noorena oli ta kõva tööloom, alandlik ja tore sell, kuid nüüd on ninakas ja ülbe tüüp, kes arvab, et talle on kõik lubatud,» ütles Rhodri venna kohta, kes juhendab praegu Walesi rahvuskoondist.