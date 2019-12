Edulugu jätkub: superhoos Leicester City pikendas peatreeneriga lepingut

Põhja-Iirimaa kodanik on tänavusel hooajal enda hoolealustega tegemas suurepärast algust, sest 15. vooru järel hoitakse Premier League'is teist positsiooni. Viimasest seitsmest matšist on nopitud kõik võidud, mis tähistab meeskonna ajaloos rekordi kordamist.

Nüüd on ka kindel, et Londoni Arsenal peab juhendaja otsinguid jätkama, sest paljude spekulatsioonide kohaselt oli just endine Liverpooli ninamees see, kes oleks pidanud täitma Unai Emeryst tühjaks jäänud koha.