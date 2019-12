Maailma parim iluuisutaja kehvast tulemusest: tundsin treenerist puudust

Meeste üksiksõidus esineti avapäeval lühikavaga. Võistluse suurfavoriit Hanyu Yuzuru Jaapanist leppis teise kohaga, kuid kaotus liidrile on märkimisväärne.

Jaapanlase sõitu pärssis fakt, et tema kanadalasest treener Brian Orser ei saanud võistluseks kohale tulla. «Brian on väga hõivatud teiste sõitjatega. Tundsin temast puudust ning loodan, et ta jõuab vabakavaks mind toetama,» rääkis Hanyu pärast avapäeva.