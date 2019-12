Novembrikuu parima tiitlit jagasid Janar Mägi ja Alfred Timmo

«Auhind on muidugi tore, aga praeguse uskumatu mängudegraafiku tõttu istub selline väsimus sees, et nautida ei suuda. Väga keeruline periood, aga eks me peame selle ära kannatama ja loodetavasti saabub jõulupuhkus võimalikult kiiresti,» tunnistas esmakordselt pärast Eestisse naasmist kuu parimaks valitud Mägi.

«November oli Kehra jaoks tõesti edukas ja mänguliseltki ütleks, et seis on enam-vähem. Enim rõõmu pakkus mulle Balti liiga võit Vilniuse VHC Šviesa üle. Tagasitulekust alates pole ma Kehrat näinud sellist kaitset mängimas,» vaatas Mägi tagasi 30. novembril võõrsil saadud 26:23 võidu poole, kui avapoolajal lubati leedukatel vaid viis väravat visata.

«Siis oli meil veel ka Dmõtro Jankovski rivis, tema vigastus on suur löök. Liigamängudes alistasime Viljandi ja Tapa, aga lihtsaid vastaseid siin täna pole. Õnneks on meistriliiga muutunud tasavägisemaks. See annab lootust, et tõusevad esile uued mängijad ja nii saaks ehk abi ka meie rahvusmeeskond,» lisas 32-aastane ekskoondislane.