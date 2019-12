Postimehe aruanne: Kitsingu kolmesed ja Jõesaare domineerimine teisel korrusel

Närviline avapoolaeg. Jenissei startis 9:2 minispurdiga ja tundus, et läheb juba esimesel veerandajal oma teed, kuid Kalevi juhendaja Roberts Štelmahersi kutsus mehed rahunema, misjärel mängupilt oluliselt paranes. Esimene veerandaeg kuulus kaheksa punktiga Jenisseile.

Maagiline Kitsing. Paratamatult tekib küsimus: kas Kristjan Kitsing ongi nii osav ja tema ohjeldamine kaugviskejoone juures on võimatu või vastased on lihtsalt rumalad? Esimesel poolajal tegid Jenissei mehed Kitsingule kaugviskel kaks viga, mille tulemusel sai Kalev punkte vabaviskejoonelt. Kohtumiseks valmistumisel tuleb sellest kindlasti juttu, aga nagu oleme näinud, siis Kitsingut see ei morjenda. Ta kogus 22 punkti, tabades koguni viis kaugviset.