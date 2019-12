Kalev/Cramo kapten videointervjuus: rahvas sai piletiraha eest hea etenduse

Kalev/Cramo alistas kodupubliku ees olulise 94:87 võidu tänavuse hooaja üllataja Krasnojarski Jenissei üle. «Ma arvan, et rahvas sai piletiraha eest hea etenduse. Neile see (närviliseks kiskunud mängu lõpp) väga meeldis. Meie jaoks väga oluline võit pärast Minski kaotust. See andis meile tagasi usu, et suudame kõigiga kena korvpalli mängida,» sõnas Kangur mängujärgses intervjuus.

Kangur lisas, et seekord oli edu aluseks meeskondlik mäng. «Rünnakul olid paljud mehed mängus sees. Suutsime suurem osa mängust vastaseid ründelauast eemal hoida, kuigi lõpus vajusime natuke ära. Ja samamoodi suutsime esimesel poolajal tublisti palli kontrollida – pallikaotusi oli vähe. See oli alguses päris rahuldav.»

Kalev/Cramo kangelaseks kerkinud, 23 punkti ja 13 lauapalli toonud Janari Jõesaar: «Tublid olime. Suutsime peatreeneri sõnad ellu viia: pidime kaitses hästi toimetama, et pallikaotuseid ei tuleks. Ma arvan, et saime sellega enam-vähem hakkama.»

Jõesaar sai üpris ruttu neil viga ja pidi palju teisest poolajast pingil istuma. Kohati võib selline olukord olla närvilisem kui väljakul viibida. «Ma ei ütleks, et selline olukord on pingelisem. Pingil oled ju ka osa meeskonnast ja närvid on püsti. Võib-olla mängus lihtsalt ei mõtle sellele,» kommenteeris Jõesaar.