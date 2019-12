Enden: tore, et Vinalese isiklik punktijaht ei lõppenud kaotusega

«Võit on võit ja saime jälle tabelisse kaks punkti juurde, aga kui nüüd statistikat vaadata, siis Sander Raieste oli ainus eestlane, kes alla 50% viskeid tabas. Jõesaar ja Kitsing tabasid suurepäraselt ja see näitab, kelle peale tuleks mängida. Võtsime selle, mis meile täna pakuti ja tore, et Vinalese isiklik punktijaht ei lõppenud kaotusega,» iseloomustas Heino Enden tänast kohtumist.